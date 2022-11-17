Kamusal nüfuzu olanların finansal işlemlerine sıkı tedbirler uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkılaştırılmış tedbirler uygulanacağını açıkladı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) genel tebliğinde, ‘kamusal nüfuz sahibi kişiler’, seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey yöneticiler ve uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileriyle eşdeğer görev yapan diğer kişiler olarak tanımlanıyor.

Tebliğe göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve mesleklerle ‘kripto varlık hizmet sağlayıcılar‘; müşteri veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak.

Yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınlarıyla tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde tedbirler alınacak. Tedbirler, bu kişilere ait veya işleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de uygulanacak.

MASAK’ın alacağı tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilere de uygulanacak. Bunların eşleri, birinci derece akrabaları veya yakınlarıyla tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da tedbirler devreye girecek.

Tedbirler ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl süreyle uygulanacak.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve mesleklerle kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerle iş ilişkisi tesisini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlayacak.

Tebliğe göre, bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olma gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi kişilerin yakınları olarak değerlendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.