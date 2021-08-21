Kamuran Kızlak: Kabil’in bu kadar hızlı düşmesinin altındaki gerçek işte bu kirli anlaşma

Buralarda fısıltıyla dolaşan rivayete göre, ABD, Afganistan’dan çekilmeye başladıktan sonra Taliban’ın hızlı ilerleyişi Amerikan yönetimine ikinci bir “Tahran Büyükelçiliği faciası” (1979) paniği yaşatmış. Bu facianın tekrarını yaşamaktan korkan ABD yönetimi, “Büyükelçilik ve diğer görevlilere dokunulmaması, güvenli tahliye” güvencesi karşılığında Kabil’i Taliban’a teslim etmiş. Burada “güvenilir” yerlerden haber alan dostlara göre Kabil’in bu kadar hızlı düşmesinin altındaki gerçek işte bu kirli anlaşma. Böylece, Afganistan, uygar dünyadan silinmesi gereken (siyasal) İslamcı barbarların eline düştü.

Kamuran Kızlak’ın yazısı