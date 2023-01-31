Kamu borçlarının yapılandırılması teklifi komisyondan geçti

Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmesini öngören teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: AA

Seçimler yaklaşınca iktidarın çeşitli alanlarda verdiği ‘müjdeler’ de hız kazanmıştı. Erdoğan’dan, KYK borç faizi ve EYT gibi düzenlemelerin ardından ehliyet affıyla vergi borcu yapılandırmaları için yeni bir ‘müjde’ gelmişti.

AA’nın haberine göre buna ilişkin hazırlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.

Teklifle tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırma kapsamına alınıyor.

Gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi geri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önceki yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenlemeyle 48 aya çıkarılıyor. Düzenleme 31 Aralık 2022 öncesi borçları kapsıyor.

Yapılandırma için, 30 Nisan 2023’e kadar ilgili idareye başvurulabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek.

Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor.

31 Aralık 2022’den önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.