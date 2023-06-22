Kamu bankaları faiz kararı öncesi dolar toplamış

Bloomberg ajansına konuşan işlemciler, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesi civarından dolar aldığını söyledi.
Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çekti.
Son yıllarda kamu bankaları Türk Lirası’nı korumak için Merkez Bankası rezervlerinden döviz satıyordu.
Bloomberg ajansından Kerim Karakaya’nın haberine göre kamu bankaları faiz kararı öncesi 23,55 TL civarından dolar topladı.
Kamu bankaları döviz piyasasındaki işlemlerine dair yorum yapmadı.