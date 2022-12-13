Kamil Tekin Sürek: Tartışmanın esası din meselesidir

Son günlerin en önemli tartışması 6 yaşında bir kız çocuğunun, kendi içlerinde dini kuralları uyguladıklarını iddia eden tarikatların birinin içindeki “evliliği” ve sonrası yaşananlar.

Olay nasıl tartışılıyor? Dini bir vaka olarak mı, hukuki bir vaka olarak mı yoksa tıbbi bir vaka olarak mı?

Elbette tartışmalar sırasında üç alan birbirine karışıyor ama özellikle sağ ve sosyal demokrat partiler tartışmanın dini tartışma ile ilgisi olmadığını özellikle vurguluyor, dindar seçmenlerden oy alamayız kaygısıyla.

Oysa tartışmanın esası din meselesidir.

Yasal bir tartışmaya gerek yoktur. Çünkü yasalar açıktır. 6 yaşında da 14 yaşında da evlenmek yasaya göre mümkün değildir. Üstelik bunu yapanlara karşı yasal müeyyide uygulanır. Zaten prosedür işliyor. “Damat” hakkında açılmış bir dava var. Yargının ağır işlemesi ve iktidar tarafından bu davada da yargıya baskı yapılması elbette tartışılabilir ama tartışmanın özü bu değil.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı