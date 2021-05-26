Kamil Tekin Sürek: Soylu’nun en zorlandığı soruyu, üzerine gitmeyerek geçiştirmesine izin verdiler

Soylu, uyuşturucu kaçakçılığıyla en iyi biz mücadelede ediyoruz, Peker’in söyledikleri yalan, ABD bizim aleyhimize böyle iftiralar atıyor, her darbe ya da kapalı darbe dönemi öncesi ABD bunu yapar diyor; karşısındakiler bir tek belge, bilgi sunamıyor. Sadece Peker’in sözlerini tekrarlıyorlar.

Peker’den 10 bin dolar maaş alan milletvekili iddiası dahi gürültüye gitti. Soylu bu iddiasını açıklamaya zorlanmalıydı. Çünkü, gerçek değilse iftira ve şantajdır. Suçtur. Siyasi olarak ahlaksızlıktır. Gerçek ise bilip de söylememek de suçtur. Suçu gizlemektir. Savcıya söyleyeceğim diye geçiştirilemez. Bildiği halde bugüne kadar neden savcıya söylememiştir. Soylu’nun en zorlandığı, kızarıp bozardığı soruyu, üzerine gitmeyerek, geçiştirmesine izin verdiler.

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Kamil Tekin Sürek’in yazısı