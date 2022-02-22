Kamil Tekin Sürek: Aslında bu Rusya ile ABD ve müttefiklerinin çekişmesi

Bugün Ukrayna-Rusya sorunu gibi görünen sorun aslında Rusya ile ABD ve müttefiklerinin çekişmesi. ABD ve müttefikleri Çin’e saldırmadan önce Rusya’yı etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Rusya’yı saldırgan ülke olarak tescil ettirip çok kapsamlı bir tecrit, ekonomik ambargo ve boykot kampanyası ile köşeye sıkıştırmak ve sonra da benzer bir cendereyi Çin üzerinde kurmayı planlıyor. Almanya doğal gaz nedeniyle ABD kadar şahin görünmüyor. Fransa tedbirli. Rusya ile didiştiğinde ekonomik zararları büyük olacak Türkiye ise, bir taraftan Rusya ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışırken, diğer taraftan Ukrayna’ya fırsattan istifade İHA, SİHA satmaya çalışıyor.
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Otomotivde taksit limitleri değiştirildi; kredi kademeleri artırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), otomotivde araç fiyatlarının artmasının ardından taksitlendirmeye konu araç limitlerinde ve bu araçlar için kullanılabilecek kredi oranlarında değişikliğe gitti.
Kılıçdaroğlu, MHP’nin gönderdiği kandilleri paylaştı: Hoş bir hatıra
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla MHP’lilerin kendisine yolladığı kandilleri videoya çekip tiye aldı: “Hoş bir hatıra olarak müzemizde yerini alacak, Bahçeli kandilleri olarak.”
Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimleri tanıdı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söyledi.
Pınar Gültekin davası sanıklarından Mertcan Avcı tutuklandı
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Rusya analisti Sezer: Türkiye en fazla zararı görecek ülkelerden biri olacak
Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını Diken’e değerlendiren Rusya analisti Aydın Sezer, Türkiye’nin mevcut tablodan en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Sezer’e göre, sözleşmelere bağlanan doğal gaz tedarik sürecinde sorun yaşanmayacak ancak Türkiye ‘ani tepkilerden kaçınmazsa’ Rusya’yla ilişkiler olumsuz etkilenebilir.