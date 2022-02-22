Kamil Tekin Sürek: Aslında bu Rusya ile ABD ve müttefiklerinin çekişmesi

Bugün Ukrayna-Rusya sorunu gibi görünen sorun aslında Rusya ile ABD ve müttefiklerinin çekişmesi. ABD ve müttefikleri Çin’e saldırmadan önce Rusya’yı etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Rusya’yı saldırgan ülke olarak tescil ettirip çok kapsamlı bir tecrit, ekonomik ambargo ve boykot kampanyası ile köşeye sıkıştırmak ve sonra da benzer bir cendereyi Çin üzerinde kurmayı planlıyor. Almanya doğal gaz nedeniyle ABD kadar şahin görünmüyor. Fransa tedbirli. Rusya ile didiştiğinde ekonomik zararları büyük olacak Türkiye ise, bir taraftan Rusya ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışırken, diğer taraftan Ukrayna’ya fırsattan istifade İHA, SİHA satmaya çalışıyor.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı