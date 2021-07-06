Kamboçya’da yetkililerin el koyduğu aslan sahibine iade edildi

Kamboçya’da bir TikTok fenomeninin köpek dişleri ve pençelerini sökerek evinde beslediği aslana el koyan yetkililer, başbakanın araya girmesi sonrası hayvanı sahibine geri verdi.

Fotoğraf: Kamboçya Çevre Bakanlığı

Kamboçya’da geçen hafta polis, yasalara aykırı olmasına rağmen evde beslenen aslanı kurtarmıştı. Başkent Phnom Penh’deki bir villada aslan besleyen kişi çektiği TikTok videoları nedeniyle yakayı ele vermişti.

Olayın ardından Kamboçya Başbakanı Hun Sen, konuyu Kamboçya Tarım Bakanı Veng Sahkon’la görüştüğünü ve aslanı, ‘düzgün bir kafesi’ olması şartıyla geri vereceklerini açıkladı.

AA’nın haberine göre Sen, Çinli vatandaşa kesilen 30 bin dolarlık (259 bin lira) para cezasını da iptal ettirirken, evde aslan beslemenin yasa dışı olduğunu söyleyen yetkililere ‘bunun özel bir durum olduğunu ve aslana sahibi tarafından bir aile üyesi gibi davranıldığını’ söyledi.