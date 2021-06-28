Villada beslenen aslan kurtarıldı: Sahibi, TikTok’taki videolar nedeniyle yakayı ele verdi

Kamboçya’da polis, yasalara aykırı olmasına rağmen evde beslenen bir aslanı kurtardı. Başkent Phnom Penh’deki bir villada aslan besleyen kişi çektiği TikTok videoları nedeniyle yakayı ele verdi.

Fotoğraf: Kamboçya Çevre Bakanlığı

Çevre bakanlığı sözcüsü Neth Pheaktra, nisan ayında video paylaşım sitesi TikTok’ta aslanın görüntülerinden haberdar olduktan sonra konunun peşine düştüklerini açıkladı. Pheaktra, 70 kilo ağırlığındaki 18 aylık aslanın Çinli sahibi tarafından ülkeye sokulup villasında beslendiğini belirterek, “İnsanların bu tür hayvanları evlerinde besleme hakkı yok zaten sayıları hızla azalıyor aslanların durumu hepimizi çok üzdü. Gereken her tür tedavi ve bakım yapılacak” dedi.

Onun için hiç de uygun koşullarda yaşadığı belirtilen aslanın, ‘Wildlife Alliance’ adlı hayatının korunması için mücadele eden bir derneğin yardımıyla villadan kurtarıldığı, dişlerinin ve pençelerinin söküldüğü belirtildi. Derneğin açıklamasında, “Bu, onun yaşam kalitesini çok düşüren bir şey hayvana resmen eziyet edilmiş” ifadelerine yer verildi.

Adı açıklanmayan sahibi TikTok’ta aslanın, villanın bahçesinde etrafında köpekler oynarken, banyo yaptırılırken çekilen görüntülerinin de aralarında olduğu videolar paylaşmıştı.

Aslan bir barınağa götürülürken sahibi hakkında dava açılıp açılmayacağı konusunda bilgi paylaşılmadı.