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Yaramazlara biraz batar!

Kamboçya’da Türkiye’ye deprem yardımı haberi nedeniyle yayın kuruluşu kapatıldı

Kamboçya’nın Türkiye’ye göndereceği iddia edilen bir yardım paketiyle ilgili imzayı başbakanın oğlunun attığını haberleştiren bağımsız medya kuruluşu ‘Voice of Democracy’ kapatıldı.

Polisler kapatma işlemlerini yürütürken. (Fotoğraf: VoD)

Kamboçya’da yayın yapan Voice of Democracy, Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen bir yardım paketiyle ilgili bir haberden dolayı Başbakan Hun Sen’in talimatıyla kapatıldı.


BBC‘nin aktardığına göre 9 Şubat tarihli bir haber, deprem nedeniyle Kamboçya’nın Türkiye’ye göndereceği 100 bin dolarlık bir yardım paketinin Hun Sen’in büyük oğlu Hun Manet tarafından imzaladığından bahsediyordu.

Hun Manet, Kamboçya genelkurmay başkan yardımcısı. Yasalara göreyse dış yardım paketleri yalnızca başbakan tarafından imzalanabilir.

Hun Sen, iddiayı yalanlarken haberin hükümetinin itibarına zarar verdiğini söyledi ve özür talep etti.

Haber kuruluşunu yöneten sivil toplum kuruluşu Kamboçya Bağımsız Medya Merkezi (CCIM), haberinde bir hükümet sözcüsünden alıntı yaptığını ve meydana gelen karışıklıktan üzüntü duyduğunu belirten bir açıklama yayımladı.

Ancak Hun Sen, cevabın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyleyerek kuruluşun kapatılmasını emretti.

Hun Sen, ülkeyi 38 yıldır demir yumrukla yönetiyor.

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