Kamboçya’da başbakanlık ‘babadan oğula geçti’

Kamboçya’da 26 Temmuz’da başbakanlık görevinden istifa eden iktidardaki Kamboçya Halk Partisi’nin lideri Hun Sen’in yerine oğlu Hun Manet getirildi.

Hun Sen. Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 45 yaşındaki Hun Manet’in başbakanlık görevine getirildiğini sosyal medya aracılığıyla yayımlanan Kraliyet kararnamesiyle duyurdu.

Kararnamede, Başbakan Hun Manet’in, ‘ulusal meclisten güvenoyu alana kadar yeni bir hükümet kurmakla görevlendirildiği’ belirtildi.

Hun Sen de kararnamenin yayımlanmasının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, görevini bırakmasının ‘henüz bir son olmadığını’ ve ‘en az 2033’e kadar başka görevlerde bulunacağını’ belirtti.

Hun Manet’in güvenoyu almasının ardından 22 Ağustos’ta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

Kraliyet kararnamesiyle, ülkede yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez başbakan değişecek.

Hun Sen’in oğlu Hun Manet, 20 Nisan 2023’te genelkurmay başkanı olarak atanmıştı.

Kamboçya Halk Partisi’nin (CPP) Merkez Komitesi, 24 Aralık 2021’de Hun Manet’i oy birliğiyle ‘geleceğin başbakanı’ seçmişti.