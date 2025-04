Kamala Harris'ten Beyoncé'ye övgü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyoncé’un yeni Country albümüne övgüler yağdırdı.

Kamala Harris / Beyoncé – AA / Cowboy Carter albüm görseli

Beyoncé yeni ve iddialı country tarzındaki albümü ‘Cowboy Carter’ yayınladığından beri dillerden düşmüyor.

42 yaşındaki diva, albümün ayrıntılı basın bülteninde, projenin arkasındaki ihamın kaynağını açıklıyor ve her bir şarkının yeniden tasarlanmış bir Western filminin kendi versiyonu olduğunu söylüyor. Albüme ilham veren filmler arasında; The Hateful Eight, Space Cowboys, The hader They Call ve yakın zamanda Oscar adayı olan Killer of the Flower Moon yer alıyor.

Bültende albüm, “Dünya yeniden değişime hazırlanırken, Country ve Americana’nın ne olduğunu ve kimin dahil edileceğini yeniden tanımlayan ve yeniden inşa eden bildirimsel bir frekans ve akademik değişim” olarak nitelendiriliyor.

Cowboy Carter’ın 29 Mart Cuma günü yayınlanmasının ardından Harris, yeni Country albümüyle ilgili X’te şunları dedi: “Beyoncé: Kendi kulvarımızın ne olduğuna dair asla başkalarının bakış açısıyla sınırlı kalmamamız gerektiğini bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Bir türü yeniden tanımlasınız ve Country müziğin Siyah kökenlerini geri kazandırdınız.’ diye tweet attı ve ekledi ‘Müziğiniz hepimize ilham vermeye devam ediyor.“