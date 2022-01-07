Kalbi duran adam drone’la yollanan cihaz sayesinde kurtarıldı

İsveç’te, kalbi duran 71 yaşındaki bir adam, drone’la yollanan defibrilatör (kalbin normal dışı atımının tekrar normale dönmesi için kullanılan cihaz) sayesinde kurtarıldı.

Fotoğraf: Everdrone

Trollhattan kentinde yaşayan adam, aralık ayında, evinin önünde kar kürerken fenalaşınca yoldan aracıyla geçen bir doktor yardımına koştu. O sırada başka biri de 112’yi arayarak yardım istedi.

Doktor Mustafa Ali, “Hastaneye giderken evinin önünde yere yığılan birini gördüm. Hemen yanına gittim. Nabzı yoktu kalp masajı yapmaya başladım. Birkaç dakika içinde tepemdeki drone’u fark ettim. Bana otomatik harici defibrilatör ulaştırdı” dedi.

Ali, cihaz ulaşınca hastayı geri döndürmeyi başardığını ve o sırada gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlattı.

BBC’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen adam, drone’un kısa sürede cihazı ulaştırmasının müthiş bir şey olduğunu, kar kürerken birden bire fenalaştığını ve onun dışında bir şey anımsamadığını, olanları eşinden öğrendiğini söyledi. Eşi ise doktora denk geldiği ve drone hemen ulaştığı için çok şanslı olduğunun altını çizdi.

Drone’u geliştiren şirket Everdrone cihazın haber verildikten üç dakika sonra ulaştığını ve hastayı geri döndürme işleminin ambulans gitmeden başladığını açıkladı.

Şirketin CEO’su Mats Sallstrom drone teknolojisinin hastayı kurtarmaya uğraşan ekip çalışmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Kalp masajı yapan bir doktor, erken ulaşan cihaz ve hastaneden önce ambulansta devam eden tedavi. Bir insanın hayatını kurtarma konusunda bir eylem zinciri olduğunu görmek önemli. Drone da bunun hayati bir parçası” dedi.

İsveç’in en büyük tıp üniversitesi Karolinska Enstitüsü, acil alarm sistemi ve Everdrone’un ortak çalıştığını anlatan Sallstrom, Gothenburg ve Kungalv’a 2020’de acil durumlarda defibrilatör yollamaya başladıklarını, kalbi duran 14 kişiden 12’sine cihazın vaktinde ulaştırıldığını söyledi.

Bu örnekte, doktorun hastanın yanında olması, cihazın tıp eğitimi olmayan biri tarafından nasıl kullanılacağına dair soruları ortadan kaldırdığını söyleyen Sallstrom, “Aslında eğitimsiz olanların da kullanabilmeleri düşünülerek tasarlandı her şey. Ayrıca yardım hattı aracılığıyla destek veriliyor hastaya müdahale eden kişiye” dedi.

Drone sisteminin acil yardım hattıyla elektronik olarak entegre olduğunu vurgulayan ve bir kalp durması şüphesi olan bir vaka bildirilir bildirilmez harekete geçtiğini anlatan Sallstrom’a göre gelecekte acil durumlarda gerekli başka tıbbi cihazları taşımak için de drone kullanılabilir.