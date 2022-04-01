Kahramanmaraş’taki ‘dünyanın en saçma binası’nın yıkımı iki ay sonra bitiyor

Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş’taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları iki ay sonra tamamlanacak.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre görüntüsü ve işlevsel olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi’nin yerine 1500 araçlık otopark ve şehir meydanı yapılması planlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yapının kentin siluetine uymadığı ve galeri boşluklarının fonksiyonel olmadığı yönünde eleştirildiğini anlattı. Güngör, kamuoyu yoklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde bir dönüşüm süreci başlatıldığını söyledi. Üç ay önce başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Güngör yıkım işlemlerinin iki ay içinde tamamlanacağını ifade etti.

‘Deprem yönetmeliğindeki şartları taşımıyor’

Güngör şu bilgileri verdi: “Yıkımla beraber projenin de ihale süreci başlamış olacak. Bu projemizde çok ciddi bir otopark olacak. Tarihi dokuya uygun, Kahramanmaraş’ımızın kimliğine uygun bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Yıkım çalışmalarını gördüğümüzde belki sağlam olarak düşündüğümüz bu binanın bile 2018’de çıkan deprem yönetmeliğindeki çoğu şartı taşımadığını gördük.”

Toplam alanın üçte ikisinin kamuya geriye kalan kısmınınsa özel mülkiyet olduğunu anımsatan Güngör, özel mülkiyete konu olan alanlar için de gerekli değerlendirmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.