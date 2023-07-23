Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde orman yangını çıktı.

Fotoğraf: AA

Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

AA’nın aktardığına göre yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler altı helikopter, iki uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale ediyor.