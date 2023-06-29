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Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 8:28’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


Deprem

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