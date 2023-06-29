Kahramanmaraş’ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta saat 8:28’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ta saat 8:28’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin lideri Jaroslaw Kaczynski, Wagner güçlerinin, Belarus’taki varlığı nedeniyle Polonya’nın doğu sınırındaki askeri varlığın güçlendirileceğini söyledi.
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İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde toz fırtınası nedeniyle son 6 günde hastaneye kaldırılanların sayısı 1191’e ulaşırken bir kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş’ta saat 8:28’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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