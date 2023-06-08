Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 6:38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem

SON HABERLER