Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 6:38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 6:38’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın duyurduğuna göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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