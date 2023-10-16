Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 14:51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Yaramazlara biraz batar!
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 14:51’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının 6,89 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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