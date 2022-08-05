Kağıthane’de binanın üçüncü katından düşen kadın öldü: Çelişkili ifadeler verdiği belirtilen kardeşi gözaltında

İstanbul Kağıthane’de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti.
AA’nın aktardığına göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde H.A.’nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A.’nın kardeşi Ş.D.’yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.