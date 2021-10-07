Kağıthane belediye başkanı: Seyyar satıcı müdahalesindeki zabıta memurları açığa alındı

İstanbul’da Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki zabıta ekiplerinin bir seyyar meyve satıcısını dövdüğü görüntülere ilişkin “İlgili zabıta memurları açığa alınmıştır” dedi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, iki zabıta memurunun müdahale sırasında kendilerine tekme atan meyve satıcısını yere düşürüp dövdükleri görülüyor.

Öztekin, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.”