Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın eşi: Diğerlerinden haberim yoktu

Kayseri’de para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.’nin eşi H.T, ifadesinde “Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu” dedi.

Kayseri’de maddi durumu iyi olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edilen 33 yaşındaki kargo çalışanı Erkan T. hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.’nin şunları söylediğini aktardı: “Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan’ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.’den şikayetçi değilim.”

Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.