Maddi durumu iyi olmayan kadınlara para verip falakaya yatırdığı iddia edilen adama soruşturma

Kayseri’de maddi durumu iyi olmayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edilen 33 yaşındaki kargo çalışanı Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.
DHA’nın aktardığına göre Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı öne sürüldü.
Falaka görüntülerini kayıt altına alan Erkan T., teklifte bulunduğu kadınlara çektiği videoları gönderdi. N.K. isimli kadın, Erkan T.’nin aynı teklifi kendisine götürmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine polis ekipleri, Erkan T. hakkında ‘müstehcenlik’ ve ‘cinsel taciz’ suçundan soruşturma başlattı.