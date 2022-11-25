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Yaramazlara biraz batar!

Kadınlar şiddete karşı sokaklarda: İl il 25 Kasım eylemleri

Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde erkek şiddetine karşı sokaklara çıkacak.

Fotoğraf: Dilek Sarıgül / csgorselarsiv.org

Kadınların İstanbul Taksim’de düzenleyeceği eylem dün Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla yasaklanmıştı.


Yasak kararını ‘tanımayan’ kadınlar saat 19.00’da Taksim Tünel’de olacaklarını duyurdular.

Ankara’da 18.30’da Sakarya Caddesi’nde, İzmir’de 18.30’da Alsancak’ta buluşacak kadınların il il eylemleri şöyle:

Adana

Adana Kadın Platformu çağrısıyla saat 17.30’da Düş Yolcuları Parkı’ndan Atatürk Parkı’na yürüyüş

Diyarbakır

Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı ve Dicle Amed Kadın Platformu çağrısıyla saat 17.00’de Dünya Kavşağı

Antalya

Antalya Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da Attalos Meydanı’nda basın açıklaması

Aydın

Aydın Kadın Platformu çağrısıyla saat 14.00 ve 17.00’de Çeştepe Kadın Buluşması

Manisa

Manisa Kadın Platformu çağrısıyla saat 18:00’de Manolya Meydanı’nda basın açıklaması

Balıkesir

Balıkesir Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17:30’da Alihikmet Paşa Meydanı’nda basın açıklaması

Bursa

Bursa Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da Fomara’dan Kent Meydanı’na yürüyüş

Eskişehir

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla saat 18.30’da ESPARK Bağlar Kapısı

Kayseri

Kayseri Kadın Platformu çağrısıyla saat 18.00’de Kayseri Cumhuriyet Meydanı

Kocaeli

Kocaeli Kadın Dayanışmasının çağrısıyla saat 18.30’da Merkez Bankası önünde basın açıklaması

Mersin

Mersin Kadın Platformu çağrısıyla saat 18.30’da Kushimato Sokağı’nda basın açıklaması

Muğla

Menteşe Kadın Platformu çağrısıyla saat 17.00’de Muğla Sınırsızlık Meydanı

Samsun

Samsun Kadın DayanışmasI çağrısıyla saat 18.00’de Vergi Dairesi önü

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