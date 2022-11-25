Kadınlar şiddete karşı sokaklarda: İl il 25 Kasım eylemleri

Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde erkek şiddetine karşı sokaklara çıkacak.
Kadınların İstanbul Taksim’de düzenleyeceği eylem dün Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla yasaklanmıştı.
Yasak kararını ‘tanımayan’ kadınlar saat 19.00’da Taksim Tünel’de olacaklarını duyurdular.
Ankara’da 18.30’da Sakarya Caddesi’nde, İzmir’de 18.30’da Alsancak’ta buluşacak kadınların il il eylemleri şöyle:
Adana
Adana Kadın Platformu çağrısıyla saat 17.30’da Düş Yolcuları Parkı’ndan Atatürk Parkı’na yürüyüş
Diyarbakır
Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı ve Dicle Amed Kadın Platformu çağrısıyla saat 17.00’de Dünya Kavşağı
Antalya
Antalya Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da Attalos Meydanı’nda basın açıklaması
Aydın
Aydın Kadın Platformu çağrısıyla saat 14.00 ve 17.00’de Çeştepe Kadın Buluşması
Manisa
Manisa Kadın Platformu çağrısıyla saat 18:00’de Manolya Meydanı’nda basın açıklaması
Balıkesir
Balıkesir Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 17:30’da Alihikmet Paşa Meydanı’nda basın açıklaması
Bursa
Bursa Kadın Platformu’nun çağrısıyla saat 18.30’da Fomara’dan Kent Meydanı’na yürüyüş
Eskişehir
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla saat 18.30’da ESPARK Bağlar Kapısı
Kayseri
Kayseri Kadın Platformu çağrısıyla saat 18.00’de Kayseri Cumhuriyet Meydanı
Kocaeli
Kocaeli Kadın Dayanışmasının çağrısıyla saat 18.30’da Merkez Bankası önünde basın açıklaması
Mersin
Mersin Kadın Platformu çağrısıyla saat 18.30’da Kushimato Sokağı’nda basın açıklaması
Muğla
Menteşe Kadın Platformu çağrısıyla saat 17.00’de Muğla Sınırsızlık Meydanı
Samsun
Samsun Kadın DayanışmasI çağrısıyla saat 18.00’de Vergi Dairesi önü
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