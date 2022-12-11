Kadınlar hangi ülkede ne zaman seçme ve seçilme hakkı elde etti?

Türkiye, kadın hakları konusunda bazı önemli kazanımları (seçme ve seçilme dahil) tarihsel açıdan birçok Avrupa ülkesinden daha önce kabul etti.

Türk kadınına 1930’da belediye başkanı, 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Kadınlar, Fransa’da 1944’te, İtalya’da 1945’te, Belçika’da 1948’de, Yunanistan’da 1952’de, İsviçre’de ise 1971’te seçme ve seçilme hakkına kavuştu.

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Fransız ihtilali ile dünyaya cumhuriyet ve demokrasi ilkelerini ‘yayan’ Fransa’da ise 4 Ekim 1944’de yapılan yasa değişikliğiyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

29 Nisan 1945’te ilk defa belediye seçimlerine katılan kadınlar 21 Ekim 1945’te de ilk defa parlamento seçimlerinde oy kullandı.

Avrupa’da kadınlara en son oy hakkı tanıyan ülkelerden bir İsviçre. Kanton düzeyinde ilk oy kullanma hakkını 1959’da elde eden İsviçreli kadınların ulusal düzeyde oy hakkına kavuşmak için 1971’e kadar beklemeleri gerekti.