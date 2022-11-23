‘Kadının Gücü Var’ etkinlikleri başlıyor: Atölyeler, söyleşiler, konserler…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla kentte 11 Aralık’a kadar sürecek ücretsiz bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Anne’nin oyuncuları (soldan sağa) Engin Hepileri, Sevda Erginci, Defne Kayalar (önde) ve Doğa Halis

Pek çok ünlü ismin katılacağı etkinliklerde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ ilan edildi.

Her yıl bu tarihte, dünyanın hemen her yerinde eş zamanlı etkinliklerle toplumun dikkati kadına şiddet konusuna çekiliyor.

Şehirde yaşayan kadınları güçlendirmeyi hedefliyor

İBB de kadınların yerel hayatta karşılaştıkları zorluklara ve engellere dikkat çekmek ve çözüm üretmek için 25 Kasım kapsamında Prof. Dr. Nuran Yıldız, Ceyda Düvenci, Ece Sükan, Ece Üner, Ayşegül Aldinç, Nefise Karatay, Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Asuman Dabak, Pelin Batu, Başak Cankeş, Canan Anderson, Cansu Canan, Ayşe Sucu, Aylin Aslım, Aslı Şafak, Suzan Kardeş, Ziynet Sali, Aydilge, Gökçe, Şenay Lambaoğlu, Hale Caneroğlu, Atiye, Tuğba Yurt, Aynur Aydın, Hande Ünsal, Ece Mumay, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik, Zeynep Başkan, Ezgi Eyüboğlu, Tuğçe Kandemir ve daha pek çok ünlü ismin katılacağı toplam 155 etkinlik düzenliyor.

Bu etkinlik dizisi, kültür sanat üzerinden şehirde yaşayan kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplumun her kesiminden kadınlara hitap eden etkinlikler arasında ‘Öz Savunma Atölyesi’, ‘Sanatla Terapi Atölyeleri’, ‘Yaratıcı Drama Atölyeleri’, ‘İstanbul Vakfı ile Büyüt Hayallerini’, psikologlar eşliğinde ‘Kendini İyi Hisset’, ünlü isimlerle ‘İki Lafın Beli’ söyleşileri, kadın sağlığıyla ilgili bilgiler, kadın müzisyenlerin yer aldığı konserler, kadın temalı tiyatro oyunları ve sinema filmleri, medya ve edebiyat dünyasından kadın gazeteci ve yazarlarla söyleşiler yer alıyor.

DasDas’ın ‘Dünya Yerinden Oynar‘, Defne Kayalar ve Engin Hepileri’nin başrolleri paylaştığı ‘Anne‘ ve Nazan Kesal’ın rol aldığı ‘Yaralarım Aşktandır‘ seyirciyle buluşacak oyunlar arasında.

25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.