Kadın rektörden kadın personele: Kısa etek, açık yaka, yırtmaç, kot, tayt, askılı bluz giymeyin

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl personele gönderdiği yazıda kadın çalışanların kıyafetlerine ‘çeki düzen verdi’.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Oflaz’ın konuştuğu Yeditepe Üniversitesi’nin kadın çalışanları rektörün yazısına “Kadınların kılık kıyafetine karışılması gericiliğin en açık göstergesidir” diye tepki gösterdi.

Rektörün gönderdiği yazıda kadın ve erkek personelin kıyafetlerinin ‘temiz düzgün, ütülü ve hizmete uygun’ olması isteniyor. Erkeklerin ayakkabılarının ‘kapalı, temiz ve boyalı’ erkeklerin saçlarının ‘düzgün ve taranmış olması’ gerektiği belirtiliyor.

Kadınların giyimde uyması gereken kurallar şöyle belirtiliyor:

‘Askılı, çok açık yakalı olan bluz, elbise, gömleklerin giymemesi’, ‘Çok kısa, yırtmaçlı etek veya elbise giymemesi‘, ‘Kot, kısa pantolon veya tayt giymemesi’ isteniyor.

Yazıda, “Üniversitemizde 29 Haziran 2022 tarihinden 01 Eylül 2022 tarihine kadar yaz kıyafeti uygulamasına geçilecektir. Müdürler ve yöneticiler kendilerine bağlı çalışanlarının kurum kültürüne uygun olarak aşağıda belirtilen kılık kıyafet esaslarına uymasını takip etmekten gerektiğinde ilgili uyarıları yapmaktan sorumlu olacaklardır” deniyor.

Kadın çalışan: Ortaçağ zihniyeti

Yeditepe Üniversitesi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir kadın çalışan, Cumhuriyet.com.tr’ye konuştu ve ‘Kadınların kılık kıyafetine karışılmasının gericiliğin en açık göstergesi’ olduğunu söyledi: “Üstelik bu kararın altında imzası bulunan kişinin de bir kadın olması durumun daha vahim bir hâl aldığını gözler önüne sermektedir. Ortaçağcı zihniyet bilim yuvaları olan üniversiteleri işgal etmiş ve üniversitelerde kadınların dekoltelerine karışır olmuştur.”