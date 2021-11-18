Kadın cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası indirimlerle 20 yıla düştü

İstanbul’da eşini öldüren adamın yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu müebbet hapis cezası, yeniden yargılanmada indirimle 20 yıla düştü.

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Üsküdar’da 2017 yılında okul servisinde silahla ateş ederek eşi Asiye Aykan’ı (40) öldüren, şoför Mehmet Yılmaztürk’ü (51) de ağır yaralayan sanık Yılmaz Aykan’ın (46) ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dokuz yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Aykan, eşinin kendisini Yılmaztürk’le aldattığını iddia etti.

Davayı 2019 yılında karara bağlayan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet, ceza indirim yaparak Aykan’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığı Yılmaztürk’e karşı işlediği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yerel Mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Yargıtay bozma ilamında maktul Asiye Aykan’ın müşteki Mehmet Yılmaztürk’ü olaydan önce savcılığa şikayet ettiğini, maktul ile müştekinin mesaj ve arama kayıtlarına ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu alınmasına kanaat getirdi. Raporun sonucuna göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirileceği belirtildi.

Dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Aykan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya Özgürlük için Hukukçular Derneği adına avukat Maviş Aydın ve Çağdaş Hukukçular Derneği adına Leyla Nacak müşteki avukatı olarak katıldı.

‘Kendini kurtarma kastıyla bir aldatma senaryosu‘

Avukat Aydın, HTS kayıtlarının dosyadan çıkarılmasını talep ederek “Öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Maktul Asiye Aykan ile Mehmet Yılmaztürk arasındaki arama kayıtlarının bir iş ilişkisi olduğu sebebiyle olduğu açıkken bu arama kayıtları üzerinden sanığın kendini kurtarma kastıyla bir aldatma senaryosu üretmesine mahkemenin aracı olmamasını diliyoruz” dedi.

Avukat Aydın, aldatma halinde dahi haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağını vurguladı.

Sanık ise “Yaşamış olduğum trajedi ve bu travmanın sonucu ağır tahrik altında gerçekleşmiştir” diyerek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlendiğine kanaat getiren heyet, sanığın duruşma sürecindeki davranışlarını da dikkate alarak Aykan’ın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanık, Yılmaztürk’e karşı işlediği suçta da haksız tahrik hükümleri uygulanarak yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avukat Aydın itiraz edeceğini belirttiği kararı şöyle değerlendirdi: “Her zamanki gibi yine mahkemece katil koca için haksız tahrik indirimi uygulanarak daha önce verilen müebbet hapis cezası süreli hapis cezasına çevrildi. Mahkeme salonunda avukatlara bile dönüp ‘Namussuz‘ diye seslenen bir katil için iyi hal indirimini uygulayan mahkeme, bu sefer eski kararında dahi direnmeyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hem iyi hal indirimi hem de haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl süreli hapis cezası verdi. Mahkemelerden son zamanlarda başka kararlar beklemiyoruz ne yazık ki.”