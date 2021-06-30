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Yaramazlara biraz batar!

Kadın çalışanı terminalde yaralanan British Airways 1,8 milyon sterlin ceza ödeyecek

Britanya’nın havayolu şirketi British Airways, bir çalışanına bagaj transferinde kulanılan araçlardan birinin çarpıp ağır yaralanması nedeniyle 1,8 milyon sterlin (21.66 milyon lira) ceza ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

Adı açıklanmayan kadın çalışana, 16 Mart 2018’de, Britanya’nın başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın beşinci terminalinde bagaj transferi yapan araç çarptı; sonra da aynı tip başka bir aracın altında kaldı ve ağır yaralandı. Çalışanın davası Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görüldü.


Sağlık ve Güvenlik Dairesi’nin sözcüsü mahkemede, “Çalışan, bu araçların çalıştığı alanda, iki hattın arasından yürüyormuş. Maalesef bu en az 10 yıldır sıklıkla kullanılan ve güvenli olmayan bir yöntem” dedi. Dairenin denetmenlerinden Megan Carr ise “Bu yaşanan olay göz göre göre oldu. Bir gün böyle bir kaza olacağı belliydi” dedi.

Soruşturma kapmsamında çalışanlara işyeri güvenliği konusunda yeterli eğitim verilip verilmediğinin de araştırıldığı belirtildi.

British Airways, işyeri güvenliği ve sağlık için gerekli koşulların sağlanmasını düzenleyen yasanın bir maddesini ihlal ettiğini kabul etti. Mahkemenin para cezasına çarptırdığı şirket 35 bin sterlinlik (421 bin lira) masrafı da karşılayacak.

Şirketin bir sözcüsü, “Çalışanlarımızın güvenliği her şeyden önemli bizim için. Önlem almamıza rağmen böyle bir kaza yaşandığı için çok üzgünüz. Bundan ders çıkarıp güvenlik önlemlerimizi iyileştirmenin yolunu arıyoruz” dedi.

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