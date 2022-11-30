Kadın akademisyenin odasını basıp tehdit eden Prof. Bülent Arı hakkında soruşturma başlatıldı

Eski doktora öğrencisi olan bir kadın akademisyene saldırıp tehdit ettiği iddia edilen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Arı’nın, eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesinde görev yapan Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehdit ettiği iddia edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Prof. Arı, daha sonra serbest bırakıldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden yapılan açıklama Arı hakkında soruşturma başlatıldığı ve görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı belirtildi: ”Basında çıkan haberler üzerine Prof. Dr. Bülent Arı hakkında Üniversitemiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın selameti için ilgili öğretim üyesi geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Bu tedbirler kapsamında öğretim üyesinin dersleri tekrar planlanmıştır. Gün içinde derslerle ilgili program düzenlemesi duyurulacaktır.”

Ne olmuştu?

DHA’nın haberine göre olay iki gün önce öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesinde meydana geldi. Ş.K.’nın ifadesine göre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Prof. Dr. Bülent Arı’nın eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diye tehdit etti.

Ş.K.’nın telefonuna da el koyan Arı, olay esnasında Bülent Arı, odada bulunan eşyalara da zarar verdi. Bu esnada içeri giren erkek arkadaşıyla tartışan Arı, “Benim kadınımı kimse benden alamaz” dedi.

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Bülent Arı’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

‘Ben her zaman cahil halka güvendim’ demişti

Bülent Arı, geçmişte Sabahattin Zaim Üniversitesi rektör yardımcısı görevindeyken katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demişti. Yoğun eleştirilere neden olan Arı, yıllardır görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı. Arı’ya tepki gösteren isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var” demişti.