Kadıköy’de takside ‘fazla ücret’ tartışması: Taksiciyi vurdu

İstanbul Kadıköy’de taksiye binen yolcu, ücret nedeniyle tartıştığı sürücüyü silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
AA’nın aktardığına göre 34 TFR 73 plakalı ticari taksi şoförü H.G. Kadıköy Rıhtım Meydanı’ndan taksiye binen ve Kızıltoprak Mahallesi’ne gitmek isteyen yolcuyu alıp hareket etti.
Araç Bağdat Caddesi’ne geldiğinde inmek isteyen yolcu, ücreti fazla bulduğu gerekçesiyle taksiciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen yolcu, sürücünün bacağına ateş edip kaçtı.
H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak çalışma başlattı.