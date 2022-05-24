Kadıköy’de Pasolini günleri

İtalyan yönetmen Pasolini filmlerinin toplu gösterimi ve Kapadokya fotoğraflarıyla Kadıköy Sinematek/ Sinema Evi’nde.

Pasolini, İtalya, 1969 yapımı ‘Medea’ filminin önemli bir kısmını Kapadokya’da çekti

‘Uyumsuz bir solcu, kışkırtıcı bir kilise karşıtı, açık bir eşcinsel, burjuva değerlerinin öfkeli bir karşıtı…’ Kadıköy Sinematek/Sinema Evi usta İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini’yi bu sözlerle tanımlıyor ve doğumunun 100’üncü yıldönümünde, toplu film gösteriminin yanı sıra ‘Pasolini’nin Kapadokya’sı isimli fotoğraf sergisiyle anıyor.

3 Temmuz’a kadar sürecek olan film programını Kadıköy Sinematek/Sinema Evi‘nin sayfasından inceleyebilir, sergiyi 12 Ağustos’a kadar pazartesi hariç hafta içi 10:00 – 20:00, hafta sonu 12:00–18:30 saatlerinde gezebilirsiniz.