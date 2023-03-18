Kadıköy’de 34 kedi ölü bulundu: İnceleme başlatıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde mahalle sakinleri tarafından sokakta beslenen 34 kedinin ölü bulunması ve bazı kedilerin kaybolması üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: Temsili

DHA’nın aktardığına göre Fenerbahçe Mahallesi’nde iki gün içerisinde sokakta beslenen yaklaşık 34 kedi ölü bulunurken, kimi mahalle sakinlerinin evinde beslediği kediler de kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri ölen kedilerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaralı olarak kurtulan bir kedi mahalledeki bir veterinerde tedaviye alındı.

Sokaktaki kedileri besleyen ve evindeki dört yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, kedisini ararken bahçelerde ölü kediler gördüğünü söyledi:

“Şu an toplam bizim hesapladığımız kayıplar haricinde bulunan 32 tane ölmüş kedi var. Bunlardan dört tanesi zaten ev kedisi, balkondan çıkıp burada dolaşan kediler. Bir şeyler serpmiş olmaları lazım. Ya da patisini bir yere değmiş olması lazım. Çok büyük bir katliam olduğunu düşünüyorum. Acil şekilde nasıl bir önlem mi alınır bilmiyorum.”