Marmaris’te bir evde çok sayıda kedi ve köpek cesedi bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde müstakil bir evde çok sayıda kedi ve köpek cesedi bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

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AA’nın haberine göre ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda hayvan cesedi olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitti.

Ev sahibi H.A’nın (74) ekiplere, evde 14-15 hayvan bulunduğunu ve ikametine girmelerine izin vermeyeceğini söylemesi üzerine, savcılıktan arama kararı çıkartıldı.

Kararı göstererek eve giren ekipler, içeride bazıları ‘tehlikeli cins’ çok sayıda köpek olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekibi, hayvanları barınağa götürdü.

Aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpek cesedine rastlanılması üzerine ev sahibi H.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe üç hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

‘Yüreklerimizi parçaladı’

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Onur, bir evin balkonunda poşetlerde bekletilmiş birçok hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese gittiklerini söyledi.

Gözaltına alınan kişinin hayvanlara eziyet etmekten yargılanacağını umduklarını belirten Onur, şunları söyledi:

“Ne yazık ki gördüklerimiz hiçbir vicdanlı insanın kabul edebileceği şartlar değildi. Evin içindeki görüntüler yüreklerimizi parçaladı. Tam bir çöp ev, hayvanlar dar alanlara hapsedilmiş, kendi pislikleri içinde yiyip içmeye ve yaşamaya mecbur edilmiş. Bu saate kadar canla başla uğraşıp tüm hayvanları o ortamdan çıkaran, emeği geçen tüm ekiplere minnettarız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz.”

Onur, bundan sonraki süreçte hasta olan hayvanların tedaviye alınacağını, sağlıklı olanlarınsa kısır değillerse kısırlaştırılıp sahiplendirileceğini kaydetti.