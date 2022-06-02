Kadıköy Çevre Festivali ‘Doğaya emek ver’ sloganıyla başlıyor

Bu yıl beş yaşını kutlayan festivalin teması ‘İklim Krizi ile Mücadele’.

Festivalin etiketi #dogayaemekver

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlendiği festival 3-4-5 Haziran tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi platformlarda gerçekleşen festival, geçen dört yılda 100 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla Türkiye’nin en kapsamlı çevre festivallerinden bir haline geldi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı

Etkinlikte, pandemi, orman yangınları, seller, müsilaj gibi sorunların nedeni olan iklim krizine dikkat çekilecek. İnsanlığın iklim krizi ile nasıl mücadele edebileceği, sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğin nasıl mümkün olabileceği, dünyadaki ayak izimizin nasıl azaltabileceği konularında çözüm önerilerini tartışmaya açılacak.

Sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve toplulukların stantları ile yer aldığı festivalde; atölyeler, paneller, söyleşiler, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alıyor.