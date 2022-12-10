Kadıgil: İki yetişkinin rızayla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a sert sözlerle tepki gösterdi.

Görsel: ANKA

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Yürütme adına sözlerin tamamlanmasının ardından TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ‘sataşma’ gerekçesiyle söz talep etti.

Kadıgil, şunları söyledi:

* Sayın Bakan, ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan, ‘LGBT’ci’ demiş, ‘cinsiyetçi’ demiş. Sayın Bakan, dedim herkesten özür dilerim. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım’da, her 8 Mart’ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştığın kadınlardan biriyim. Önce bunu kafana sok, bu bir. Beni, evet o LGBTİ+’ların hakları ilgilendirir. Çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. Bağırın, çıldırın. Bu ülkede bir Anayasa var.

* Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşındaki çocuğunu 30 yaşındaki müridine eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi… O beni ilgilendirir. Beni ne ilgilendirir biliyor musun? 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan ne Yusuf Ziya Gümüşel’e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli’ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan sonra da utanmadan Aile Bakanı diye oturan bu kadın ilgilendirir beni.

* Bak elimde fotoğraf… Fotoroman Süleyman’ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Hiranur Vakfı’nın yetkilileri. Hani altı yaşında çocuğu tarikatına eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirir. İstediğiniz kadar bağırın.