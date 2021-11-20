Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaçan kurbanlığın peşine düştükten sonra ölü bulunmuştu: Nedeni belirlenemedi

Ankara’da, Kurban Bayramı’nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolduktan iki gün sonra cansız bedeni çalılık alanda dere yatağında bulunan tıp fakültesi öğrencisinin ölüm nedeni belirlenemedi.

Fotoğraf: DHA

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Onur Eker (20), 20 Temmuz’da Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın üçüncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında cansız bedeni bulunan genç Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedildi.


Eker’in ölümüyle ilgili Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan otopsi raporu dosyaya ulaştı.

Raporda yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analizlerin yapılamadığı belirtilerek “Tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında; mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ailenin avukatı Tuncay Seven, Eker’in ölüm sebebine ilişkin yürütülen savcılık soruşturmasında önce Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındığını ancak ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.

Seven, bunun üzerine kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan tetkikler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da Eker’in ölüm sebebi ne yazık ki belirlenememiş, ‘negatif otopsi’ sonucu ortaya çıkmıştır. Yine merhumun bedeninde ölümüne yol açacak herhangi bir dış etken, bulgu, arı sokması tespit edilememiştir.”

Takipsizlik kararı

Avukat Seven, bu negatif otopsi raporu sonrası Ankara başsavcılığına soruşturmanın doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı ile sonlandırılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.

SON HABERLER

Demirtaş’ın desteği ve özeleştiri vaadinin önemi…

‘Dışarıdaki’ siyasetçilerin çoğundan daha etkili siyaset yapan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğu’nun ‘helalleşme’ çıkışına hiç vakit kaybetmeden yanıt verdi ve bu girişimi “değerli bulduğunu” açıkladı. yazısı önemli. Özeleştiri vaadi ve çabası, ayrıca dikkate değer.

Kirli hava Covid-19 virüsünü taşıyor

Türk Toraks Derneği 24’üncü Kongresi’nde, hava kirliliği ile Covid-19 enfeksiyonu arasındaki ilişkiye dair önemli bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 10 ilde yapılan araştırmada, hava kirleticileri PM10, PM2.5 ve TSP’de pandemiye sebep olan SARS-CoV-2 virüsüne rastlandı.

Resmi Gazete için ‘yanlış alarm’

Eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın ‘teyakkuz çağrısı’ üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği Resmi Gazete’de ‘beklenen’ türde bir düzenleme yer almadı.