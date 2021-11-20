Kaçan kurbanlığın peşine düştükten sonra ölü bulunmuştu: Nedeni belirlenemedi

Ankara’da, Kurban Bayramı’nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giderek kaybolduktan iki gün sonra cansız bedeni çalılık alanda dere yatağında bulunan tıp fakültesi öğrencisinin ölüm nedeni belirlenemedi.

Fotoğraf: DHA

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Onur Eker (20), 20 Temmuz’da Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gidince kayboldu. Bayramın üçüncü günü akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında cansız bedeni bulunan genç Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Eker’in ölümüyle ilgili Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan otopsi raporu dosyaya ulaştı.

Raporda yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamadığı, iç organlarda ayrıntılı değerlendirme yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı analizlerin yapılamadığı belirtilerek “Tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında; mevcut verilerle kişinin ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ailenin avukatı Tuncay Seven, Eker’in ölüm sebebine ilişkin yürütülen savcılık soruşturmasında önce Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alındığını ancak ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi.

Seven, bunun üzerine kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan tetkikler sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda da Eker’in ölüm sebebi ne yazık ki belirlenememiş, ‘negatif otopsi’ sonucu ortaya çıkmıştır. Yine merhumun bedeninde ölümüne yol açacak herhangi bir dış etken, bulgu, arı sokması tespit edilememiştir.”

Takipsizlik kararı

Avukat Seven, bu negatif otopsi raporu sonrası Ankara başsavcılığına soruşturmanın doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı ile sonlandırılacağının kendilerine bildirildiğini söyledi.