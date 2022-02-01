Kaçak sigara fabrikasına operasyon: 18 gözaltı

İzmir’de otomatik dolum makineleriyle fabrika şartlarında üretimin yapıldığı tesise yönelik operasyonda 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 5,5 ton kıyılmış tütün bulundu, 18 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İzmir polisi, kaçak tütün mamulleri üretimi yapılıp piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa’daki 2 bin metrekarelik fabrika binası içinde otomatik dolum makineleriyle üretim yapıldığı belirlendi.

Kaçak fabrika ile Buca’daki bir depo ve Torbalı’daki TIR’a düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron, 5,5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2,5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütününe el kondu.

Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.