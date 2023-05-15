Kabineden 16 isim milletvekili oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabinesinden 16 isim, milletvekili seçilerek Meclis’e girmeye hak kazandı.
AKP mevcut bakanların çoğunu milletvekili adayı göstermişti. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilen bakanlarla AKP, kaybolan desteği geri kazanmayı amaçlamıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi istekleriyle aday gösterilmemişti.
Son verile göre vekil seçilen kabine üyeleri şöyle:
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay / Ankara 3’üncü bölge
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu / İstanbul 2’inci bölge
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer / Ordu
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar / Kayseri
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank / Bursa 2’nci bölge
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ / Şanlıurfa
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık / Osmaniye
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin / Ankara 2’nci bölge
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum / İstanbul 1’inci bölge
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu / Antalya
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez / Eskişehir
- Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu / İzmir 1’inci bölge
- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati / Mersin
- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci / Kahramanmaraş
- Ticaret Bakanı Mehmet Muş / Samsun
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu / Trabzon