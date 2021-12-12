Kabine danışmanı Covid-19 yardımı aldığına dair iddialar nedeniyle istifa etti

Japonya’da Başbakan Kişida Fumio Kabinesi Özel Danışmanı İşihara Nobuteru (64), Covid-19 sübvanse yardımlarından aldığı iddialarının gündeme gelmesi sonrası görevinden istifa etti.

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AA’nın haberine göre basın toplantısı düzenleyen Başbakan Kişida Fumio, İşihara’nın liderlik ettiği siyasi grubun yaklaşık 600 bin yen (5 bin 300 dolar) Covid-19 yardımı aldığı iddialarıyla ilgili konuştu.

İşihara’nın söz konusu salgın yardımını ‘uygun prosedürler doğrultusunda’ aldığını belirten Kişida, danışmanının ‘sorun oluşturmamak’ amacıyla, bir hafta önce atandığı görevinden ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) eski Genel Sekreteri olan İşihara, 2021 olağan genel seçimlerinde milletvekili seçilememiş, danışmanlık görevine tayin edilmişti.

İşihara’nın liderlik ettiği LDP iç fraksiyonunun raporunda, siyasi grubun Nisan-Mayıs 2020 döneminde üç ayrı etkinlikte yaklaşık 600 bin yen (5 bin 300 dolar) Covid-19 istihdam yardımı aldığı bildirilmişti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, İşihara’nın ‘ihityaç halinde açıklama yapması gerektiğini’ belirtti.