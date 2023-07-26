Kaan Sezyum: Onca yıl boşu boşuna yazmışız

Evet gelelim sadece sevgili hamamböcekleri. Ülkemizi biliyorsunuz, yıllar öncesinde kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olarak öğretilirdi gencecik öğrencilere. Üniversiteleri dünyanın en iyi okulları arasına girerdi ara sıra. Yıllar sonra aynı sıralarda gencecik öğrenciler toplamayı, çarpmayı bile öğrenemiyor halde bomboş gözlerle, bilimsiz bir ülkenin satılmış topraklarına bakıyor. Ülkemizi biliyorsunuz demek de doğru değil. Ülkemizi hatırlıyorsunuzdur belki. Hafıza ülkemizde artık bir hurda eşya gibi, yoğun kullanılmaktan paramparça olmuş bir kavram. O kadar çok şey var ki hatırlayacak, insan hatırlaya hatırlaya, bir noktada neyi hatırladığını hatırlayamıyor… Mesela Ankara’da bir patlama olmuştu, 109 sivil hayatını kaybetmişti, ambulanstan önce gaz gelmişti alana. Deprem olmuştu 99 gibi. Onbinlerce insan ölmüştü, sonra ÖTV diye bir şey çıkmıştı, deprem vergisi olarak halktan toplandıkça toplanan paralar vardı, ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirmek için…

2023’te bu kez tekrar bir deprem oldu, aradan geçen onca yıla rağmen hiçbir şey değişmemiş onu gördük. Artık hatırlamak istemiyorum, hangi yıl hangi saldırı oldu, hangi canlı bomba kendini patlatmadı diye yakalanmadı, hangi gazeteci sabahın kaçında evinden alınırken, ülkenin her tarafında suç örgütü liderleri (yerli ve yabancı) elini kolunu salladı. Hangi sahil, hangi holdinge satıldı, hangi akraba hangi mevkiye geldi, hangi mevkideki akraba Instagram üzerinden “Öptüm kib. Bye” diyerek ayrıldı hayatımızdan. Hangi suçlular neleri itiraf etti, hangi bakanlar nereye baktı. Mahkemeler olmasına rağmen kim kimin kararını dinlemedi. Gerçekten içim kıyıldı. Onca yıl “Belki daha iyiye gider” diye boşu boşuna yazmış, çalışmış üretmişiz. Kupkuru bir kalabalık, kurumuş bir soğan gibi olmuşuz da haberimiz yok. Şimdi yaşımı da aldığımda “Hayatta ne yaptım ben?” diye düşündüğümde, gördüğüm şey 4-5 tane sağlıklı kedi, bir köpek, birkaç albüm… Keşke yazmasaymışım, keşke hiç uğraşmasaymışım da bir enstrüman daha çalmayı öğrenseymişim, ya da bir ağaç dikseymişim… (Onu da sökerdi bunlar ama en azından bir süre yaşardım ağacın gölgesinde)…

Kaan Sezyum’un yazısı