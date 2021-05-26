Kaan Sezyum: Kim en çok yalan söylüyorsa, ona o kadar inanılıyor

Kim en çok yalan söylüyorsa, ona o kadar inanılıyor neredeyse. Gözlerimizi kapamamız, kulaklarımızı da tıkamamız istenecek neredeyse en sonunda. Hoş, buna benzer şeyleri yaşadığımız sansürlerle, haber yasaklarıyla, habere gelen yasağın yasak haberine gelen yasaklarla inceden inceye başardılar zaten. Bir de “Yok hükmündedir” lafı oldu mu nefis… Zaten bakanımın kendisini aklama mekanizması basit. Bir sorun mu var? Bakanım ilk aşamada “Eğer bir kişi bunu ispat etsin / bir kişi bile bunu kanıtlasa…” ve benzeri bir giriş yapıyor. Sonra da “Bana şunu deyin, bunu deyin, kendimi camdan atayım” gibisinden bir eylem önermesinde bulunuyor. Geçtiğimiz akşamki yayında da bu tekniği en az 4-5 kez başarıyla kullandı.

Kaan Sezyum’un yazısı