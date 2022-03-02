Kaan Sezyum: Kesin rehabilite edilir, kesin…

Zeytinliklerde artık maden araştırması yapılabilecek. Alın buradan yakın. Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkân tanıyan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak… Kesin rehabilite edilir kesin…

38 gündür tutuklu olan gazeteci var “atasözü mü deyim mi” paylaştı diye. Haydi ikisi de değil, bunun hakkı hapis mi? Taze ister misin? O olmazsa 1582 gündür tutuklu olan Kavala var. Adalet bunun neresinde?

Alın adalet ve kalkınma işte tam burasında… İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre şubat ayında kentte perakende fiyatlar yüzde 4,44 arttı, toptan fiyatlardaki aylık artışsa yüzde 3,38 oldu. Perakendede yıllık artış yüzde 55,32’yi, toptanda yüzde 58,39’u buldu.

Kaan Sezyum’un yazısı