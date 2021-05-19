Kaan Sezyum: ‘Hakkınızı helal edin’ dendi; sanki taksiyle bir yere gittik de şoförden tam para çıkmadı

Bununla da bitmiyor. Ülke 17 günlük sözde tam, özde tıs kapanmayla, marketlerde diş ipi, ampul, pil gibi ürünleri yasaklayarak virüsle savaşırken, toplumsal mesafe yasakları şeyhlerin, şıyhların, cicilerin ve kanat önderlerinin, cenazeleri ful artı ful dudak dudağından da öte kalabalıklarda bademselleşiyor.

Bitti mi? Bitmedi? “Size yardımcı olamadık, hakkınızı helal edin” denildi.

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Sanki taksiyle bir yere gittik de şoförden tam para çıkmadı. İşin kötüsü bindiğimiz taksi de tangır tungur, kelle koltukta gittik, yol boyunca şoföre defalarca seslenmemize rağmen feci yüksek sesle korkunç müzikler dinledik, o da yetmedi şoförümüz diğer araçların sahiplerine korna çaldı, kötü kelimeler söyledi, aracın içinde nargile içti, hiçbir trafik kuralına da aldırmadı. Şoför bizi istediğimiz yerden çok uzaklara 3. köprü üzerinden dolaştırdığı gibi, ayarını bozduğu taksimetrede yazan ücreti ödememize rağmen bir de paramızın üzerine yatıyor.

Kaan Sezyum’un yazısı