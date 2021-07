Kaan Sezyum: Çay işsizliğe iyi geliyor, sular altında kalmış dükkanların sahiplerine umut veriyor

Geçelim… Geçtiğimiz gün Rize’de yaşanan korkunç sel felaketinden sonra da admin gidip Rize’deki selden mağdur vatandaşların üzerine çay paketleri atmıştı. Çayın faydası say say bitmez. Admin de bunun farkında. Mesela ülkeyle ilgili bir gerçek yüzüne söylendiğinde “Bunu abartılı buluyorum, al keyif çayı iç” diyebiliyor. Çay her şeye iyi geliyor. Çay işsizliğe iyi geliyor, çay 20 yıldır altı üstü talan edilmiş, dere yataklarına şuursuzca imar izni verilip sonra da sular altında kalmış dükkanların, dairelerin sahiplerine umut veriyor. Çay pandemiye bile iyi geliyor. Pandemi sırasında da güvenle halkınızı çaylayabilirsiniz. Her şeyin ilacı çay.

Kaan Sezyum’un yazısı