Kaan Sezyum: Çay işsizliğe iyi geliyor, sular altında kalmış dükkanların sahiplerine umut veriyor

Geçelim… Geçtiğimiz gün Rize’de yaşanan korkunç sel felaketinden sonra da admin gidip Rize’deki selden mağdur vatandaşların üzerine çay paketleri atmıştı. Çayın faydası say say bitmez. Admin de bunun farkında. Mesela ülkeyle ilgili bir gerçek yüzüne söylendiğinde “Bunu abartılı buluyorum, al keyif çayı iç” diyebiliyor. Çay her şeye iyi geliyor. Çay işsizliğe iyi geliyor, çay 20 yıldır altı üstü talan edilmiş, dere yataklarına şuursuzca imar izni verilip sonra da sular altında kalmış dükkanların, dairelerin sahiplerine umut veriyor. Çay pandemiye bile iyi geliyor. Pandemi sırasında da güvenle halkınızı çaylayabilirsiniz. Her şeyin ilacı çay.
SON HABERLER
Derdin göçmenle değil kendinle!
Mutsuz ve fevri Türkiye toplumunun, artık hasleti hâline gelmiş Doğu fobisini ısrarla kaşımanın, Doğu’dan gelen milyonlarca göçmenin bulunduğu bir bağlamda vereceği kalıcı toplumsal zararları öngörmek zor değil…
İmamoğlu da Bolu belediye başkanının ‘söylemlerini kabul etmedi’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancılara yönelik ayrımcı ifadeler kullanan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan’a katılmadığını söyledi.
Doktor istifalarının perde arkası: ‘Ek ödemeler bile geri istendi’
İstifa yasağı sona erince birçok hekim ve sağlık çalışanı istifa dilekçesi vermeye başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tükendiğini, birçoğuna söz verilen ek ödemelerin yapılmadığını, hatta yapılanlardan ödemelerin geri istendiğini söyledi.
IMF Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8’e düşürdü. Nisan ayında paylaşılan görümün raporunda Türkiye’nin büyüme beklentisi yüzde 6 seviyesindeydi.
Akşener’den Avusturya başbakanına: Biz size 3 milyar avro verelim sen bizdekileri al
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un sığınmacılarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi: “Biz size 3 milyar avro verelim arkadaş, sen bizdekilerin tamamını al.”