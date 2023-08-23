Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Admin her geçen gün kendi muhalefetini kendi yapıyor

“Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şey gelmemesi olacak bir şey değil”… Evet, yine güzel muhalefet yapıyorum, dermişim. Tabii ki bu açıklamalar benden değil, tüm ülkede tüm kararları verip hiçbir karardan sorumlu olmayan büyük isim… Haliyle muhalefet muhalefet değil de peynir altı suyuna dönmüşken, admin her geçen gün kendi muhalefetini kendi yapıyor. Yine ortaya bir “Enflasyonu tek haneye indireceğiz” geldi mesela. Sanki ben çıkarttım da admin tek haneye indirecekmiş. Enflasyon, iktidarla kazanç bağı olmayan her haneye indi zaten o yüzden aslında bence bizi yönetemeyip “idare edenler” için enflasyon zaten tek hanededir. 

Kaan Sezyum’un yazısı


SON HABERLER

Rekabet Kurumu’ndan sahibinden.com’a 40,1 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmeti Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’ye (sahibinden.com) 40,1 milyon lira idari para cezası uyguladı ve firmaya bazı yükümlülükler getirdi.