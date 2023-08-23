Kaan Sezyum: Admin her geçen gün kendi muhalefetini kendi yapıyor

“Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şey gelmemesi olacak bir şey değil”… Evet, yine güzel muhalefet yapıyorum, dermişim. Tabii ki bu açıklamalar benden değil, tüm ülkede tüm kararları verip hiçbir karardan sorumlu olmayan büyük isim… Haliyle muhalefet muhalefet değil de peynir altı suyuna dönmüşken, admin her geçen gün kendi muhalefetini kendi yapıyor. Yine ortaya bir “Enflasyonu tek haneye indireceğiz” geldi mesela. Sanki ben çıkarttım da admin tek haneye indirecekmiş. Enflasyon, iktidarla kazanç bağı olmayan her haneye indi zaten o yüzden aslında bence bizi yönetemeyip “idare edenler” için enflasyon zaten tek hanededir.
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