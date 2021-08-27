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Yaramazlara biraz batar!

Juventus Teknik Direktörü: Ronaldo ayrılmak istediğini söyledi

Juventus’un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini duyurdu.

Allegri, “Siz sormadan ben söyleyeyim. Dün Cristiano, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi. Bugün antrenmana çıkmadı, yarın da kadroda olmayacak.” dedi.


Ronaldo’nun bu tercihi konusunda hayal kırıklığına uğramadığını belirten Allegri, şöyle devam etti: “Kendi tercihini yaptı. Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon Juventus’tan gelip geçti. Bu bir hayat yasasıdır. Juventus kalıcı olandır ve önemli olan sonuç almaktır. O kendi katkısını verdi ve şimdi başka bir yola gidiyor. O, büyük bir şampiyon. Kendisine oynayacağı takımda başarılar diliyorum. Juventus’a verdikleri için ona sadece teşekkür edebiliriz. Hayat devam ediyor.”

İtalyan basını, 36 yaşındaki Portekizli yıldızın Manchester City’ye transfer olacağını yazdı.

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