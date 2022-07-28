Jüpiter’in kuzey kutbunda ‘büyüleyici’ fırtına

Bilim insanları Jüpiter’deki fırtınaların sebebini anlamaya çalışıyor. Uzaya meraklı amatörleri araştırmanın bir parçası olmaya çağırıyor.

Fotoğraf: NASA

Devasa bir gaz kütlesinden oluşan Jüpiter’in kuzey kutbundaki fırtınalar, 2016’dan beri gezegenden görüntüleri Dünya’ya gönderen uzay aracı Juno tarafından görüntülendi.

Space.com’un haberine göre NASA, Jüpiter’in çalkantılı atmosferindeki fırtınaların 50 kilometre derinliğe ulaştığını ve yüzlerce kilometre genişliğinde olduğunu söyledi.

Şimdi bilim insanları, ortaya ‘büyüleyici’ görüntüler çıkaran bu fırtınaları neyin yönlendirdiğini anlamak için fotoğrafları inceliyor.

Cep telefonu ya da

Yalnızca uzmanlar değil ‘vatandaş bilimciler’ de Jovian Vortex Hunter Projesi üzerinden bu araştırmanın bir parçası. Bugüne kadar .2 bin 400’den fazla gönüllü, proje kapsamında 375 binden fazla görüntünün sınıflandırmasını yaptı.

Cep telefonu veya bilgisayarı olan herkes bu projeye katılabilir.

Juno 2011’de uzaya fırlatılmış, 2016’da Jüpiter’e ulaşmıştı. Geçen sene ’emekliye ayrılması’ planlanıyordu ancak görevi 2025’e kadar uzatıldı.