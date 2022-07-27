Julianne Moore’dan kızına güzellik tavsiyesi: Ben aldım, sen alma

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Julianne Moore, sabah rutini, yaşlanmayla ilgili düşüncelerini ve kendisi pişman olduğu için kızına ‘yapma’ dediği bakım alışkanlığını anlattı.

Julianne Moore ve kızı Liv Freundlich Hourglass markasının reklam kampanyasında birlikte yer aldı. Fotoğraf: Marc Seliger

Neredeyse 40 yıldır oyunculuk yapan Julianne Moore, bugünlerde birkaç projeyle birden ilgileniyor. ‘Sharper‘ adlı filmi yakında Apple TV’de yayınlanacak, kitap uyarlaması ‘Mothertrucker’ ve Todd Haynes’in yönettiği ‘May December’ın çekimleriyse devam ediyor.

61 yaşındaki oyuncu, Wall Street Journal’a verdiği röportajda, setlere geri dönmenin heyecanından bahsetti, kendine nasıl baktığını ve 20 yaşındaki kızı Liv Freundlich’le moda ve güzellik konusundaki konuşmalarını anlattı.

‘İyi yaşlanma’ diye bir şey yok

Moore, ‘iyi yaşlanma’ ya da ‘kötü yaşlanma’ gibi kavramların gerçekliğine inanmıyor: “Bu yaş konusu kendimi bildim bileli var. Yaşlanmayı kontrol etmek mümkün değil. İnsan yaşlandığını, ‘ne kadar yaşadığını’ anlayınca fark ediyor.

Gece yarısı yatıp 08:00’de kalkmayı kendisi için ideal uyku zamanı olarak tanımlıyor. Kalkar kalkmaz ,iki büyük bardak klorofilli su ve bol kahve içiyor, duş yapıyor: “Gece de duş alıyorum. Sabah duşu tamamen uyanmak için çok hızlı bir duş.”

Bazı gıda takviyeleri kullanan Moore, zaman zaman ‘Epsom tuzu karıştırdığı suyuyla sindirim sistemini rahatlattığını’ da söylüyor.

Ayakkabıları attı, rahatladı

Julianne Moore güne yavaş başlamayı seviyor: “Okuyorum, online yoga yapıyorum, mesajlara cevap veriyorum, belki biraz yürüyorum…” Ayağını sıkan topuklu ayakkabılarını attığında ‘aslında ne kadar gereksizlermiş’ diye düşündüğünü hatırlıyor. Kızıyla moda konusunda fikir alışverişinde bulunuyor ancak giysileri ortak kullanmıyorlar: “Giyim zevklerimiz farklı. Ama makyaj ve bakım malzemelerini paylaşıyoruz.”

Julianne Moore, kızına verdiği bir güzellik tavsiyesi olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Tek söylediğim, ‘kaşlarını asla alma’ oluyor. Ben benimkileri ala ala mahvettim.”