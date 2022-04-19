Julia Roberts mutlu evliliğin sırrını tek kelimeyle paylaştı

Bir zamanlar romantik komedi filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden olan Julia Roberts mutlu evliliğin sırrını paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Roberts görüntü yönetmeni eşi Daniel Moder’la bu yıl 20’nci evlilik yıldönümünü kutluyor.

The Late Show’da Stephen Colbert’e konuk olan oyuncu “Mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusuna “Bence sen de bunun yanıtını biliyorsun” diyerek sunucunun 28 yıllık evliliğine gönderme yaptı.

Bunun üzerine Colbert üçe kadar sayıp ikisinin de aynı anda yanıt vermesini teklif etti.

Ancak sonuç umduğu gibi olmadı. Roberts “Öpüşme” yanıtını verirken sunucu Colbert “Özür dilemek” dedi. Ardından eşinden öpüşme yanıtını vermediği için özür diledi.

Roberts önümüzdeki günlerde Watergate skandalını konu alacak TV dizisi ‘Gaslit’ ve ekim ayında da George Clooney’yle oynadığı ‘Ticket to Paradise’ filmiyle izleyici karşısına çıkacak.