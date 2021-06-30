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Yaramazlara biraz batar!

Judo antrenmanında 27 kez yere atılan çocuk hayatını kaybetti

Tayvan’da, judo antrenmanında 27 kez yere atılan yedi yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Adı açıklanmayan çocuk, 21 Nisan’da judo derslerine katıldığı merkezdeki ‘antrenörü’ ve sınıf arkadaşı tarafından defalarca yere atılınca beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, komaya girdi. 70 gündür yaşam destek ünitesine bağlı yaşıyordu. Ancak doktorlar hiç umut kalmadığını söyleyince ailesi zor kararı aldı. Yaşam destek ünitesinden çekildi.


Yerel basın, soyadı ‘Ho’ olan 60’lı yaşlardaki ‘antrenörün’, eğitmenlik belgesi olmadığını, çocuğun hastaneye götürüldüğü gün tutuklandığını, bu ay başında kefaletle serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını yazdı.

O gün çocuğu amcasının antrenmana götürdüğü, annesine bu sporun oğluna göre olmadığını göstermek için görüntü kaydettiği belirtildi. Polise verilen kayıtta, çocuğun yere atılırken çığlık attığı, ancak Ho’nun ayağa kalkmasını söyleyip ondan büyük öğrencisine onu yere atmaya devam etmesini söylediği sonra da kendisinin aynı şeyi yaptığı görülüyor.

Yaşananlar, Tayvan’da büyük tepki çekti. Sosyal medya kulllanıcıları Ho’nun alabileceği en ağır cezayı almasını, aileye yüklü tazminat ödenmesini ve judo okullarının denetlenmesini istedi.

Amcasının neden müdahale etmediği konusu da tartışıldı. Ülke basını, Tayvan’da öğretmenlere karşı çok büyük saygı duyulduğuna ve bazen bunun, her koşulda ‘otoriteye boyun eğmek’ gibi algılandığına dikkat çekti.

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